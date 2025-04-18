Вашингтон, 18 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов Америки готовы помочь в решении конфликта на Украине, если они будут видеть, что обе стороны настроены на мир. Об этом 18 апреля журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Если обе стороны серьезно настроены на достижение мира, тогда мы хотим помочь», — уточнил он.

Рубио добавил, что США не будут работать над этим вопросом слишком долго.

«Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле», — отметил госсекретарь США.

Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа за 80 дней сделала больше, чтобы завершить конфликт, чем экс-президент США Джо Байден сделал за три года.

При этом США, в случае невозможности разрешить конфликт миром, будут двигаться дальше, резюмировал глава Госдепа.

Ранее, 17 апреля, Трамп заявил, что в ближайшее время рассчитывает получить от России ответ на предложение о прекращении огня на Украине. По его мнению, перемирие становится все ближе.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение. Он подчеркнул, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако украинские военные в ночь на 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. После этого Киев начал ежедневно атаковать энергообъекты России. Вооруженные силы Украины за сутки 17 апреля нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Под удары противника попали объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. 16 апреля в течение суток украинские формирования осуществили шесть атак на объекты энергосистемы России — в Белгородской, Брянской, Херсонской и Курской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного моратория.