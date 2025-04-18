Варшава, 18 апреля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Женщина впервые стала пилотом истребителя F-16 в Польше. Об этом 18 апреля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Roman Zawistowski/EPA/ТАСС

«Важная новость для наших ВВС и всех польских вооруженных сил — первая женщина стала пилотом самолета F-16! Женщина служит на 32-й базе тактической авиации в Ласке», — написал он в соцсети Х.

Отмечается, что пилот прошла обучение в США, еще одна женщина проходит обучение на 31-й авиабазе в Кшесинах.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря агентство IRNA сообщило, что в Иране совершил первый рейс самолет с полностью женским экипажем. Судном управляла первая в стране женщина-пилот Шарзад Шамс.

Сам авиарейс получил специальное название «Иран Бану» («Госпожа Иран»). Отмечается, что рейс приурочили к Дню матери. При этом, по данным издания, на борту находились 110 пассажиров, среди которых не было ни одного гражданина исламской республики мужского пола.