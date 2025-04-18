Вашингтон, 18 апреля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Российский ракетный комплекс «Искандер» изменил ход конфликта на Украине. Об этом 18 апреля заявил военный эксперт Уилл Шрайвер.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

«Российский «Искандер» стал впечатляющим фактором, меняющим игру», — написал он в соцсети Х.

По его словам, он утверждал еще в конце 2023 года, что баллистическая ракета ATACMS окажется «позорным провалом».

«Теперь это мнение стало общепринятой «мудростью», — подытожил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту сходки командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. В результате атаки было уничтожено свыше 60 украинских военных.

Затем 15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, который подтвердил факт проведения церемонии награждения военнослужащих в Сумах. Еще один военнослужащий ВСУ также признал правдивость этой информации в интервью газете The Washington Post. По его словам проведение мероприятия в городе было ненужным и безответственным решением, так как Сумы всего в 29 км от российской границы.