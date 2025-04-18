Вашингтон, 18 апреля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами на фронте и демонстрируют свою неэффективность. Об этом 17 апреля заявил обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Трофейный немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации

Он отметил, что удивился, узнав о проблемах ВСУ с этими танками, потому что Германия всегда славилась как «самый грозный производитель танков в мире».

«Представьте себе мое удивление, когда я ознакомился с недавним отчетом о том, что системы вооружения производства ФРГ не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — сказал Орр.

Эксперт, ссылаясь на отчет ВСУ, отметил, что у танков есть слабые стороны, которые ограничивают их использование на фронте.

«Leopard 1A5 используется в качестве импровизированной артиллерии из-за слабой защиты, а Leopard 2A6 слишком дорог в обслуживании и сложен в ремонте на передовой», — сказано в отчете.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на секретную стенограмму беседы немецкого военного атташе в Киеве с военнослужащими бундесвера уже писала, что немецкие танки Leopard 2 сталкиваются с серьезными трудностями на украинском театре военных действий. В стенограмме указывается на трудности и с другими видами немецкого вооружения. Даже высоконадежные системы, такие как комплексы ПВО, сталкиваются с дефицитом боеприпасов, что снижает их эффективность.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. Он назвал ее «стопроцентным мусором», который передается Киеву и при этом не обеспечивается средствами для их модернизации. По его мнению, такой подход губителен для украинских военных.

В феврале 2024 года американское издание National Interest назвало танки Challenger 2, а также американские Abrams и немецкие Leopard 2 сильно переоцененными. Журналисты отметили, что участие этой техники в боях на Украине показало, насколько она уязвима.