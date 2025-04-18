Курск, 18 апреля, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил к заключению на сроки от 15,5 года до 16 лет четверых украинских военных, которые незаконно вторглись в Курскую область в сентябре 2024 года. Об этом 18 апреля сообщила Главная военная прокуратура.

СК России. Кадр из видео

«Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех стрелков 47-й отдельной механизированной, 95-й отдельной десантно-штурмовой и 17-й отдельной танковой бригад вооруженных формирований Украины Максима Воротникова, Владимира Щербатова, Николая Кальницкого и Сергея Крытина», — сказано в сообщении.

Всех осужденных признали виновными в преступлениях по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Суд установил, что с 24 по 30 сентября осужденные в составе украинских подразделений вторглись на территорию Глушковского района Курской области, запугивали там мирных граждан, собирали информацию о российских военных и передавали ее на Украину.

«Суд приговорил Воротникова, Щербатова, Кальницкого к наказанию на срок 16 лет лишения свободы каждого, Крытина — на срок 15 лет 6 месяцев лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.

Осужденные проведут первые четыре года заключения в тюрьме, после чего будут отбывать сроки в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 1 апреля, суд приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 15 лет четырех украинских военных за обстрелы мирных жителей и другие террористические действия при вторжении в Курскую область. На скамье подсудимых сидели военнослужащие Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук. Суд установил, что они незаконно вторглись в Курскую область в составе 92-й отдельной штурмовой бригады и участвовали в террористических актах. Все подсудимые признали вину.

Как передавало ИА Регнум, поступает множество свидетельств о преступлениях, совершенных украинскими военным в ходе вторжения в Курскую область. В частности, 29 марта официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об убийстве боевиками ВСУ мирного жителя села Погребки Суджанского района. Его тело нашли при осмотре дома в ходе расследования дела о теракте.

30 марта Петренко сообщила о выявлении новых фактов мародерства и террористических атак, которые совершали украинские военные в Курской области. Они в том числе размещали военную технику в частных жилых секторах и намеренно поджигали дома местных жителей.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 19 марта, подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, особенно иностранные наемники, которые совершили преступления против мирных жителей, находясь на российской территории, по закону являются террористами. Глава государства потребовал тщательно расследовать все преступления, которые они совершили.