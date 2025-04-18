Москва, 18 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Галузину. Об этом 18 апреля стало известно из соответствующего распоряжения.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

«В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы», — говорится в документе.

Отмечается, что срок продлен до 14 июня 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее российский лидер назначил бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Фрадков занимает эту должность с 4 января 2017 года. Правительство РФ он возглавлял в 2004–2007 годах.

Путин также назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде и освободил от должности государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии. Новым госсекретарем был назначен Сергей Глазьев.