Москва, 18 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Треть российской обуви может оказаться суррогатом. Об этом 18 апреля заявила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания Госкомиссии по противодействию контрафакту.

РИА Новости/Алексей Никольский

По данным издания, общий объем продаж обуви в РФ составляет порядка 550–580 млн пар ежегодно, 120 млн из них — от отечественных производителей, еще до 340 млн — импорт. При этом эксперты оценили как контрафакт и незаконный оборот около 120 млн пар на рынке. Отмечается, что в конце 2024 — начале 2025 года также стало очевидным расхождение данных систем «Честный знак» и Росстата в сфере производства отечественной обуви.

«За III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них Центр развития перспективных технологий выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар», — приводит издание данные из аналитической записки Минпромторга.

Причиной несостыковки может стать либо незаконное изготовление продукции, либо «серый» импорт. Таким образом, товар могут привозить в Россию под видом заготовок, для которых не предусмотрены пошлины. Затем доводить продукт до полной готовности и получать на них маркировку через систему «Честный знак».

При этом статус российского предприятия дает бизнесу право получать российские кредиты и участвовать в госзакупках. Поэтому Госкомиссия попросила Центр развития перспективных технологий и Роспотребнадзор выявить предприятия, обладающие признаками псевдопроизводств и исправить ситуацию, подчеркивает издание.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля «Известия» сообщили, что Минпромторг РФ намерен сократить список товаров, которые разрешается ввозить в страну по параллельному импорту в связи с развитием отечественного производства. Уточняется, что на данный момент можно ввозить без разрешения правообладателя определенные категории товаров, но в скором времени параллельный импорт будет разрешен для ограниченного числа брендов.