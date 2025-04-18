Москва, 18 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину, согласно результатам исследования, проведенного с 7 по 13 апреля, составляет 79,2%. Данные 18 апреля привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса», — сказано в материалах исследования.

По итогам опроса деятельность российского правительства одобряют 51,4% опрошенных (минус 1,6 пп.), а работу его председателя Михаила Мишустина — 53,9% респондентов (плюс 0,3 пп.). Доверяют Мишустину 62,8% опрошенных (плюс 1,2 пп.).

Участников опроса также спросили об их отношении к главам партий Госдумы. По итогам исследования председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову выказывают доверие 33,9% (минус 0,8 пп.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову доверяют 28,3% (минус 1,4 пп.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,9% (минус 0,2 пп.), председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев пользуется доверием у 7,8% (минус 2 пп.) опрошенных.

Партию «Единая Россия» при этом поддерживают 36% (плюс 0,3 пп.) респондентов, КПРФ — 9,4% (минус 0,6 пп.) опрошенных, ЛДПР — 10,9% (минус 0,1 пп.) участников опроса, «Справедливую Россию — За правду» — 4% (плюс 0,1 пп.), «Новых людей» — 6,6% (плюс 0,2 пп.).

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 февраля заявил, что президент РФ максимально далек от популизма. Представитель Кремля подчеркнул, что при этом Путин сохраняет высокий уровень поддержки населения.

Ранее, 19 января, представитель Кремля говорил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия президенту свидетельствует о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства.