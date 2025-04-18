Бразилиа, 18 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп восхищаются политической деятельностью российского лидера Владимира Путина и испытывают презрение в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 18 апреля написала бразильская газета O Globo.

Global Look Press/Roman Naumov/URA.RU

В статье сказано, что между лидерами Бразилии и США отношения складываются непросто из-за того, что между ними нет ничего общего. Трамп считает более близким и удобным для Соединенных Штатов партнером экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. К тому же лидеров разделяет актуальная политическая повестка: торговая война США с Китаем, переговоры о прекращении конфликта на Украине и план захвата Гренландии, Канады и Панамского канала Вашингтоном.

При этом у них схожее отношение к российскому лидеру и главе киевского режима.

«Поражает тот уровень презрения, которое они оба (Трамп и Лула да Силва. — Прим. ред.) испытывают к Владимиру Зеленскому», — подчеркнул автор материала.

По его мнению, к Путину бразильский и американский лидеры, напротив, относятся с восхищением.

В апреле Бразилия подтвердила визит Лулы да Силвы 9 мая в Москву. Президент сообщил, что в ходе визита намерен в том числе обсудить с президентом России вопрос мирного урегулирования на Украине.

При этом 29 марта президент Бразилии отказался принимать бывшего премьер-министра Италии Массимо д’Алему, прибывшего по просьбе Зеленского для обсуждения украинского вопроса. До этого президент Бразилии отметил, что неуважительная речь Зеленского на встрече с Трампом может нести угрозу Европе.

1 марта американский лидер заявил, что диалог с Зеленским возможен, только если тот не будет отрицательно высказываться о российском президенте, а также заявит о стремлении к мирным переговорам. Позже он также обвинил Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена в начале конфликта на Украине.