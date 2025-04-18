Люберцы, Московская область, 18 апреля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. После нападения школьника с молотком на учителя в одной из подмосковных школ возбуждено уголовное дело. Об этом 18 апреля заявила пресс-служба СК России.

Соцсети. Кадр из видео

«В СМИ сообщается, что в городе Люберцы ученик одной из школ с молотком напал на учителя… Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадавшая госпитализирована с телесными повреждениями.

Отмечается, что центральный аппарат СК РФ потребовал доклад в связи с инцидентом. Кроме того, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Другое нападение в школе произошло в ноябре прошлого года в Свердловской области в городе Нижние Серги. Подросток избил одноклассницу ногами. 16 апреля директор нижнесергинской школы Марина Тараева поделилась в беседе с ИА Регнум, что нападавшего уже полгода не могут отчислить из учреждения. 14 апреля следователи направили в суд уголовное дело в отношении школьника по статьям о покушении на грабеж и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В общей сложности ему может грозить более десяти лет лишения свободы.

Мать подростка также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и нарушение миграционного режима. Ее вид на жительство аннулировали, она обязана будет покинуть Россию.