Владимир, 18 апреля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области готовы разработать региональную программу поддержки производителей хлеба. Об этом заявила председатель законодательного собрания региона Ольга Хохлова в ходе заседания правления Российского союза пекарей. Заседание прошло при поддержке «Единой России» во Владимире, в нём приняли участие представители хлебопекарной отрасли страны.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Во Владимире прошло заседание правления Российского союза пекарей

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития отрасли. В условиях дефицита кадров предприятиям, которые стремятся омолаживать коллективы, приходится подстраиваться под требования соискателя. Об успешном опыте работы с молодежью рассказал управляющий директор ГК DeLavant Владимир Лялин. Владимирский хлебокомбинат сотрудничает с профессиональными учебными заведениями региона и Владимирским госуниверситетом. Лялин выразил благодарность законодательному собранию и лично Ольге Хохловой за поддержку образовательного профориентационного проекта для воспитанников детских домов из Владимира и Суздаля.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Во Владимире прошло заседание правления Российского союза пекарей

В условиях санкций ведущие позиции в автоматизации и роботизации хлебопекарных процессов занимают отечественные производители. На встрече были затронуты вопросы поиска новых каналов сбыта продукции и обсуждались проблемы работы с крупными федеральными сетями.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов выступил с предложением реализовать пилотный проект по разработке мер поддержки на территории Владимирской области. По мнению министра сельского хозяйства Владимирской области Олега Пугаева, регион может стать репрезентативной площадкой для отработки мер господдержки. Одна из идей — компенсация части затрат на обслуживание кредитов, что особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Во Владимире прошло заседание правления Российского союза пекарей

«Хлеб — важнейший социальный продукт, и сегодня хлебопекарни сталкиваются с рядом проблем: санкции на импортное оборудование, дефицит кадров, необходимость автоматизации. Мы услышали хлебопеков и вместе с исполнительной властью готовы поработать над региональной программой поддержки производителей хлеба», — отметила спикер областного парламента Ольга Хохлова.