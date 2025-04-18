Задержанный на Кубани хотел терактом сорвать переговоры РФ, США и Украины
Новороссийск, Краснодарский край, 18 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Задержанный в Новороссийске гражданин Белоруссии, планировавший подрыв административного здания, планировал сорвать переговоры России и США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он рассказал на допросе.
«Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной», — отметил задержанный.
Он утверждает, что его мотивацией было заработать «легкие» деньги.
Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала гражданина Белоруссии, который извлек из тайника мощное взрывное устройство и собирался устроить теракт в Новороссийске. В СБУ его завербовали в декабре прошлого года, он передавал Киеву данные о расположении российских военных и объектов Черноморского флота.
Против него возбудили уголовное дело о приготовлении теракта.