Новороссийск, Краснодарский край, 18 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Задержанный в Новороссийске гражданин Белоруссии, планировавший подрыв административного здания, планировал сорвать переговоры России и США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он рассказал на допросе.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной», — отметил задержанный.

Он утверждает, что его мотивацией было заработать «легкие» деньги.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960006" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала гражданина Белоруссии, который извлек из тайника мощное взрывное устройство и собирался устроить теракт в Новороссийске. В СБУ его завербовали в декабре прошлого года, он передавал Киеву данные о расположении российских военных и объектов Черноморского флота.

Против него возбудили уголовное дело о приготовлении теракта.