Москва, 18 апреля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Срыв властями Молдавии поездки архиепископа Маркела за Благодатным огнем в Иерусалим в РПЦ назвали вопиющим решением. Такое мнение 18 апреля высказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Александр Полегенько/ТАСС

Ранее, 17 апреля, правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископа Маркелу, который оказался в опале за выступления в защиту РПЦ. Священник рассказал ТАСС, что его дважды обыскали, после чего выдали протокол о том, что ничего подозрительного у него не нашли. При этом паспорта ему и сопровождающим вернули только через 30 минут после вылета самолета.

«Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу!» — написал в ответ на эти действия Легойда в своем Telegram-канале.

Он предположил, что эти действия могли совершить по указу советников молдавских властей, далеких от христианства, которые таким образом хотели решить какую-то политическую задачу.

«Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет, но по слову пророка Давида, сами упадете в ту яму, которую копаете другим», — заключил Легойда.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Благодатный огонь будет доставлен в города приграничных областей России, включая Курск, Брянск, Белгород. В Москву Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова планировали доставить 19 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Фонд Андрея Первозванного традиционно организует принесение в Россию Благодатного огня. Огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. Изнесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.