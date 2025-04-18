Новороссийск, Краснодарский край, 18 апреля, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб при попытке подорвать административное здание в Новороссийске. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

Задержанный — гражданин Белоруссии 2000 года рождения. Чтобы подорвать здание, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой два с половиной килограмма. Мужчина был задержан и доставлен на допрос.

«Я гражданин Беларуси. Был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал я исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка», — рассказал он на допросе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960004" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала агента СБУ при попытке совершить подрыв в административном здании в Новороссийске

Украинские кураторы поручили ему наблюдать за военными объектами в Краснодарском крае и совершить диверсию в отношении пункта сбора российских военных в Новороссийске, используя самодельное взрывное устройство.

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