Миасс, Челябинская область, 18 апреля, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Пожар на складе лакокрасочной продукции в Миассе локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

На борьбу с огнем направлены дополнительные силы. На месте ЧП работают высотная техника и пожарно-насосная станция

«Частично обрушилась кровля на 600 квадратах. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960003" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС тушат склад лакокрасочной продукции в Миассе

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 апреля на складе лакокрасочной продукции в Миассе вспыхнул пожар на площади 600 кв. м. Горящий цех самостоятельно покинули 45 человек.