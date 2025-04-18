Пожар на лакокрасочном складе в Миассе локализовали, обрушилась кровля
Миасс, Челябинская область, 18 апреля, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Пожар на складе лакокрасочной продукции в Миассе локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе МЧС России.
МЧС России. Кадр из видео
На борьбу с огнем направлены дополнительные силы. На месте ЧП работают высотная техника и пожарно-насосная станция
«Частично обрушилась кровля на 600 квадратах. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС тушат склад лакокрасочной продукции в Миассе
Как сообщало ИА Регнум, утром 18 апреля на складе лакокрасочной продукции в Миассе вспыхнул пожар на площади 600 кв. м. Горящий цех самостоятельно покинули 45 человек.