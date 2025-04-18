Вашингтон, 18 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь диктовать свои условия, может упустить последний шанс решить конфликт с Россией мирным путем. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.

Ole Berg-Rusten/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает», — отметил Дэвис.

Он добавил, что российская сторона на протяжении 10 лет показывает стабильное желание решить спор миром, но Украина постоянно отвергает предложения России. В результате положение Киева ухудшается. Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский сейчас находится в слабой позиции и не может диктовать свои условия.

«Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил Дэвис.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина по-прежнему запрещает себе вести переговоры с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января 2025 года заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямой диалог с российским лидером.

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для Москвы важно, чтобы договоренности были заключены с легитимными представителями Киева, а Зеленский не является таковым. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.

Кроме того, Зеленский не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, который Путин поддержал в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Российский лидер сразу же отдал соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Киев же ежедневно атакует энергообъекты России. 17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток нанесли десять ударов по объектам энергетической инфраструктуры в семи регионах России. Под удары противника попали объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. 16 апреля в течение суток украинские формирования осуществили шесть атак на объекты энергосистемы России. Они нанесли удары по объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской и Курской областях.