ДНР, 18 апреля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Мальчик погиб в поселке Володарское в Донецкой Народной Республике в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом 18 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ВСУ атаковали Володарский муниципальный округ в районе одиннадцати вечера.

«В результате чего в поселке Володарское погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родителям и близким ребенка.