Мелитополь, 18 апреля, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Украинская армия за ночь более 40 раз атаковала Запорожскую область с помощью беспилотников. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил военнослужащих расчетов противовоздушной обороны и Росгвардии за работу по защите Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО сбили над территорией России за ночь 56 украинских БПЛА. По данным Минобороны, над Воронежской областью уничтожено 27 дронов, над Белгородской областью — 12, столько же — над акваторией Азовского моря. Еще три дрона перехватили над Крымом, один — над Кубанью и еще один — над Ростовской областью.