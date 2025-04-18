Москва, 18 апреля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в правила ношения военной формы, утвержденные в 2010 году. Документ 17 апреля разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Виталий Аньков/РИА Новости

В документе уточняются правила ношения военной формы и ее внешний вид. Среди изменений — новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Кроме того, для служащих Федеральной службы охраны (ФСО) добавили канты василькового цвета на фуражках и погонах.

К полевой экипировке добавили новые зимние и летние комплекты для разведки и ФСБ, которые включают в себя камуфляжные куртки и утепленные шапки. Изменения коснулись и формы военнослужащих-женщин.

Отдельные требования прописаны к морской форме: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

Указом также отменяют ряд устаревших положений из прошлых редакций 2014–2020 годов. Документ вступил в силу с момента публикации. Финансирование изменений будет осуществляться в рамках бюджетов силовых структур.

8 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переходе на новую форму одежды сотрудников Росгвардии. Служащих в ведомстве женщин обязали сменить пилотки на шляпы. Согласно нововведению, мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, на костюмы лиц высшего начальствующего состава добавят канты и лампасы.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. В частности, предлагается вернуть выдачу пилоток чёрного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков, которая была прекращена в 2022 году. У высших офицеров должны появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.