На Центральном рынке в Геническе вспыхнул крупный пожар, есть пострадавшие
Геническ, Херсонская область, 18 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. В Херсонской области в городе Геническе загорелся Центральный рынок. Пострадали три человека. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС по Херсонской области.
Торговая палатка загорелась на рынке на улице Генической. Сообщение поступило в 07:30 мск. Площадь пожара составила 600 кв. м. Плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствовали быстрому распространению огня на торговые ряды.
«Пострадали три человека», — сообщили в ведомстве.
К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем.
Как сообщало ИА Регнум, пожар площадью 600 кв. м вспыхнул утром 18 апреля в городе Миассе в Челябинской области. Загорелся склад лакокрасочной продукции. О пострадавших не сообщалось.