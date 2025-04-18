Геническ, Херсонская область, 18 апреля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. В Херсонской области в городе Геническе загорелся Центральный рынок. Пострадали три человека. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС по Херсонской области.

МЧС России. Кадр из видео

Торговая палатка загорелась на рынке на улице Генической. Сообщение поступило в 07:30 мск. Площадь пожара составила 600 кв. м. Плотная застройка и высокая пожарная нагрузка способствовали быстрому распространению огня на торговые ряды.

«Пострадали три человека», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Херсонской области горит рынок

К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем.

Как сообщало ИА Регнум, пожар площадью 600 кв. м вспыхнул утром 18 апреля в городе Миассе в Челябинской области. Загорелся склад лакокрасочной продукции. О пострадавших не сообщалось.