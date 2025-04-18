Москва, 18 апреля, 2025, 08:46 — ИА Регнум. В российских школах предложили ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), чтобы унифицировать подходы к оценке, скорректировать количество времени на задания и обсудить нововведения с родителями, педагогами и экспертами. С такой инициативой 18 апреля выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Обращение он направил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Ранее в ведомстве сообщили о старте в школах проведения всероссийских проверочных работ. Их напишут свыше 8 млн учеников по всей стране. В Рособрнадзоре отметили, что даты проведения ВПР каждая школа будет устанавливать сама в рамках периода, предусмотренного планом-графиком.

«Учитывая, что ВПР призваны оценивать уровень знаний школьников в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прошу вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пунктов 1–3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — сказано в документе.

Во время моратория, по мнению депутата, необходимо привести к единому образцу внесение оценок в журнал и их влияние на аттестацию, чтобы добиться объективности.

«Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет», — пояснил он.

Кроме того, необходимо пересмотреть количество времени, выделенное на написание работ. Сейчас, по словам Чернышова, время выполнения работ по большинству предметов сократили с 90 до 45 минут без уменьшения объема заданий.

«Указанные изменения создают повышенную нагрузку на учащихся, провоцируют стресс и могут негативно отразиться на качестве выполнения работ», — считает вице-спикер ГД.

Парламентарий высказал мнение, что мораторий может помочь восстановить доверие к ВПР как инструменту, не только оценивающему уровень знаний школьников, но и способствующему его повышению.

«Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как «карательную» меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования», — заключил Чернышов.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал, что было принято решение о том, что с 1 сентября прошлого года контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени. Музаев также отметил, что все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

По его данным, Рособрнадзор выявил школы, где до 35% времени уходит только на проведение контрольных работ. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству убрать лишние контрольные, а также сократить объем домашних заданий.

В 2021 году Рособрнадзор и Минпросвещения рекомендовали проводить контрольные и проверочные работы в школах не чаще, чем один раз в две с половиной недели по каждому предмету в одной параллели.