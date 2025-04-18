Дрон ВСУ атаковал мирного жителя, ехавшего на велосипеде в Новой Таволжанке
Белгородская область, 18 апреля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Валентин Спринчак/ТАСС
«В Новой Таволжанке дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде», — сообщи Гладков.
Пострадавшего доставили на подстанцию скорой помощи в Шебекино попутным транспортом.
«Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчину перевезли в горбольницу Белгорода.