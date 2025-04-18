Белгородская область, 18 апреля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В Новой Таволжанке дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде», — сообщи Гладков.

Пострадавшего доставили на подстанцию скорой помощи в Шебекино попутным транспортом.

«Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчину перевезли в горбольницу Белгорода.