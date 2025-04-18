Канск, Красноярский край, 18 апреля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. В Канске Красноярского края задержали старшего инспектора по делам несовершеннолетних по делу о халатности в рамках расследования убийства матерью троих детей. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Следствие полагает, что в октябре прошлого года учитель в школе обнаружил у семилетнего ребенка из этой семьи телесные повреждения. Семью мальчика поставили на персональный учет комиссией по делам несовершеннолетних. Профучетом должна была заниматься старший инспектор.

«Подозреваемая, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что она, зная информацию о неоднократных случаях насилия по отношению к ребенку со стороны отца, не сообщила об этом уполномоченным органам, ограничившись беседой с отцом и однократным посещением дома семьи.

В связи с этим меры по ограничению родителей в правах на детей не предпринимались. Инспектору предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 апреля 29-летняя женщина убила своих малолетних детей в то время, как ее муж находился на работе. Еще один ребенок семи лет в момент трагедии был в школе, а когда вернулся домой, то вместе с матерью отправился к своим бабушке и дедушке, чтобы рассказать о случившемся.

Против матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей с особой жестокостью. Во время судебного заседания она признала вину в совершенном преступлении, ее арестовали на два месяца.

Также ей назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе которой у нее обнаружили шизофрению. В 2019 году она также находилась на лечении в психоневрологическом диспансере и с тех пор состоит на учете.

Позже отца детей задержали по подозрению в истязании четвертого ребенка, семилетнего сына. По версии следствия, подозреваемый в период с лета 2018 до апреля 2025 года систематически истязал и избивал ребенка. Установлено, что в возрасте трех лет мальчик сломал нос, также он неоднократно появлялся в школе с ссадинами и гематомами.