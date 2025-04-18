Миасс, Челябинская область, 18 апреля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Пожар площадью 600 кв. м вспыхнул на складе лакокрасочной продукции в Миассе. Об этом 18 апреля сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

МЧС России. Кадр из видео

«В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара — 600 квадратов», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших отсутствует. Из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Миассе загорелся склад лакокрасочной продукции

Пожар ликвидируют 36 сотрудников МЧС, задействовано 11 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, другой пожар на Урале вспыхнул 10 апреля в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Столб черного дыма было видно из разных районов города, в воздухе ощущался запах гари. Как выяснилось, возгоранение произошло в системе охлаждения вентиляции. Площадь пожара составила 20 кв. м.