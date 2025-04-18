Москва, 18 апреля, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах. В силовых структурах предполагают, что сим-карты используют в дальнейшем для мошеннических схем.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — пояснил источник в силовых структурах в беседе с «РИА Новости».

Сообщения об оптовых продажах уже зарегистрированных сим-карт крупнейших российских операторов размещены на украинских сайтах. Стоимость одной такой сим-карты начинается от 150 гривен (около 300 рублей).

При этом продавцы, рекламируя товар, утверждают, что сим-карты подходят для регистрации QIWI-кошелька, через который мошенники могут вывести украденные деньги. Кроме того, подобные сим-карты используются для регистрации на российской цифровой площадке «Авито» либо в популярных мессенджерах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники начали использовать пасхальную тематику для фишинга и кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Специалисты выявили в мессенджере не менее 11 мошеннических ботов, часто именуемых «Пасхальные яйца». Эти боты заманивают пользователей обещаниями праздничных подарков, призов или premium-подписок якобы от Telegram, Roblox или маркетплейсов. Боты в основном привлекают подписчиков к каналам, рекламирующим инвестиционные аферы. Некоторые боты, запрашивающие контакты и коды авторизации, используются для кражи аккаунтов.

Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на смартфонах, чтобы похищать персональные данные и взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определённом сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».