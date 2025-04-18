Москва, 18 апреля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего москвича Кирилла Фомичева к 15 годам колонии строгого режима по делу о терактах и конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Суд признал Фомичева виновным в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ) и в совершении группой лиц двух терактов, повлекших тяжкие последствия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По совокупности преступлений ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 300 тыс. рублей и двухлетнее ограничение свободы после отбытия наказания, уточнил источник агентства.

Фомичева задержали во Владимирской области в 2023 году. Отмечается, что осуждённый сразу признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых участников поджога пожарного вертолета в московском аэропорту Остафьево к лишению свободы на сроки от 12,5 до 18 лет. Все пятеро фигурантов дела внесены в России в перечень террористов и экстремистов. Наибольший срок получил Никита Булгаков. Романа Яковца и Станислава Хамидулина приговорили к 17 годам и шести месяцам, Даниила Ямскова — к 17 годам, Анастасию Мочалину — к 12 годам. Осужденных признали виновными в совершении теракта и диверсии.

Суд установил, что Хамидулина завербовали украинские спецслужбы. Остальных участников преступления он нашел через интернет и пообещал деньги. Злоумышленники подожгли вертолет в ночь на 26 апреля 2024 года, в результате он был уничтожен.

До этого, 11 апреля, Орловский областной суд признал жителя региона 2007 года рождения виновным в государственной измене и приговорил к 7 годам 6 месяцам воспитательной колонии. В феврале 2024 года несовершеннолетний за денежное вознаграждение поджёг железнодорожный релейный шкаф. Это задание он получил от главного управления разведки минобороны Украины через мессенджер Telegram.