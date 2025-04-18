Вашингтон, 18 апреля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме провозгласила новую концепцию — «Сделаем Запад снова великим», перефразировав лозунг самого американского лидера. Соответствующий эпизод премьер Италии опубликовала 17 апреля в соцсети X.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Для меня Запад — это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. И хотя возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения», — пояснила Мелони.

Премьер Италии подчеркнула, что сделать Запад великим теперь её цель, и предложила Трампу действовать вместе. Трамп на предложение ответил утвердительно.

Кроме того, Мелони добавила, что Трамп принял приглашение посетить Рим, и отметила, что к визиту президента США можно приурочить саммит Евросоюза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Италии Мелони планирует посетить Белый дом и встретиться с президентом США Трампом, чтобы договориться о смягчении американских пошлин на импорт. Итальянский премьер пытается наладить отношения с американским лидером. Для этого она тщательно продумывает публичные высказывания, стараясь избежать раздражения Белого дома.

26 марта Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на ввоз любых автомобилей, произведенных за границей. По мнению американского президента, эта мера будет стимулировать развитие отрасли в стране и возвращение производства в США.

Издание Politico назвало введение новых пошлин серьёзным ударом для европейского автопрома, переживающего кризис из-за снижения объемов продаж при конкуренции с китайскими производителями. Издание отметило, что около 20% экспорта машин из Европы приходится на США.