Москва, 18 апреля, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 56 украинских беспилотников за ночь. Об этом утром 18 апреля проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 27 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по 12 БПЛА — над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Три беспилотника перехватили над Крымом, по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 апреля об отражении атаки БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, при падении обломков сбитых БПЛА выбило окна в двух частных домах, повреждения получили фасад одного дома, два автомобиля и газовая труба. Повреждение газопровода оперативно устранили.

Помимо этого, утром этого же дня об отражении атаки БПЛА сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, беспилотники были уничтожены в Таганроге и Тарасовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовском районе Белгородской области погибли два бойца самообороны при атаке украинского БПЛА. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что имена всех героев, отдавших жизнь за Родину, никогда не будут забыты.

ВСУ в последнее время наращивают удары по гражданским объектам в России. Так, 17 апреля в результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в ДНР погиб ребёнок.

При этом с 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.