Власти США намерены получить от России ответ на предложение о прекращении огня на Украине в течение ближайшей недели и не исключают, что в противном случае будут предприняты методы давления. Так президент США Дональд Трамп ответил 17 апреля журналистам, поинтересовавшимся, что предпримет Белый дом в случае отсутствия реакции Кремля. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1149-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Президент России Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп

Также американский лидер заявил, что перемирие близко, стороны приближаются к этому.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них [от России] ответ на этой неделе. Это очень скоро», — заявил Трамп представителям СМИ.

Вместе с тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе пока нереалистично.

В пример он привёл попытку ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры. Эта инициатива Дональда Трампа, поддержанная российским президентом Владимиром Путиным по время телефонного разговора 18 марта 2025 года, не была соблюдена украинской стороной. В течение месяца, что длился мораторий, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили его более 100 раз.

Только в течение двух дней — 16 и 17 апреля — Минобороны зафиксировало десять вражеских атак на объекты энергетики в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

«В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Небензя 17 апреля во время общения с прессой по итогам закрытых консультаций СБ ООН. По его словам, западные страны в СБ ООН не смогли заявить о готовности принудить киевский режим соблюдать мораторий на удары по энергообъектам.

«Киевский режим, к сожалению, демонстрирует свою недоговороспособность, отсутствие воли к миру, в том числе нарушая одобренный им же на словах мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. Мы фиксируем эти удары с 18 марта практически в ежедневном режиме, в то время как Россия честно и добросовестно соблюдает этот мораторий», — заявлял «Известиям» 14 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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