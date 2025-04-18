Канск, Красноярский край, 18 апреля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Отца троих детей из Канска, которых убила их мать, задержали по подозрению в истязании четвёртого ребёнка, семилетнего сына. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Кадр из видео Задержание 40-летнего жителя Канска, подозреваемого в истязании семилетнего сына

Уточняется, что в отношении 40-летнего жителя Канска возбуждено уголовное дело в связи с подозрениями в истязании семилетнего сына. По версии следствия, подозреваемый в период с лета 2018 до апреля 2025 года систематически истязал и избивал ребёнка. Установлено, что в возрасте трёх лет мальчик сломал нос, также он неоднократно появлялся в школе со ссадинами и гематомами.

При этом с октября 2024 года многодетная семья состояла на профилактическом учете в связи с привлечением отца за побои семилетнего сына.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 апреля 29-летняя женщина убила своих малолетних детей в то время, как ее муж находился на работе. Еще один ребенок семи лет в момент трагедии был в школе, а когда вернулся домой, то вместе с матерью отправился к своим бабушке и дедушке рассказать о случившемся.

Против матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей с особой жестокостью. Во время судебного заседания она признала вину в совершенном преступлении, ее арестовали на два месяца.

Также ей назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе которой у нее обнаружили шизофрению. В 2019 году она также находилась на лечении в психоневрологическом диспансере и с тех пор состоит на учёте.

Кроме того, силовики возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц органов системы профилактики.