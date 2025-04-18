Белгород, 18 апреля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. В Волоконовском районе Белгородской области погибли два бойца самообороны при атаке украинского БПЛА. Об этом утром 18 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня в 2 часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага», — сообщил Гладков в видеокомментарии, опубликованном в его Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что имена всех героев, отдавших жизнь за Родину, никогда не будут забыты.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Гладков сообщил, что при сбросе беспилотником взрывного устройства пострадал боец российского подразделения «Орлан». Губернатор добавил, что пострадавшего военного доставили в Валуйскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.

17 апреля в результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в ДНР погиб ребёнок. В этот же день ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома.

С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.