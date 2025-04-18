Донецк, 18 апреля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Жителя Харцызска, подозреваемого в причастности к незаконному обороту оружия и наркотиков, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ДНР. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ ДНР задержан житель Харцызска, причастный к незаконному обороту оружия и наркотиков», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что при обыске гаража, принадлежащего задержанному, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более пяти килограммов наркотических средств.

Следственным подразделением МВД по ДНР возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Кроме того, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотических средств. В случае если его вина будет доказана, задержанному грозит длительное тюремное заключение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ФСБ выявили крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков в Смоленской и Владимирской областях. В ходе операции задержали двоих организаторов лабораторий. Во время обысков у них изъяли более 30 млн рублей, часть из которых хранилась на криптокошельках. Средства были получены от нелегального оборота наркотиков.

В марте МВД России возбудило уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, полученных в результате торговли наркотиками через интернет. Правоохранители задержали семерых предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Деньги, полученные от наркопреступлений, они отмывали через различные финансовые операции.