Не менее 17 беспилотников ВСУ перехватили над Воронежской областью
Воронеж, 18 апреля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Не менее 17 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью над Воронежской областью. Об этом утром 18 апреля проинформировал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава области в Telegram-канале.
По информации Гусева, при падении обломков сбитых БПЛА выбило окна в двух частных домах, повреждения получили фасад одного дома, два автомобиля и газовая труба. Повреждение газопровода оперативно устранили.
Губернатор предупредил жителей региона о сохранении опасности атаки беспилотников ВСУ в области и призвал не приближаться к найденным аппаратам и их обломкам.
Как передавало ИА Регнум, утром 18 апреля об отражении атаки БПЛА сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, беспилотники были уничтожены в Таганроге и Тарасовском районе. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ в последнее время наращивают удары по гражданским объектам в России. Так, 17 апреля в результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в ДНР погиб ребёнок.
В этот же день ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома.
С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.