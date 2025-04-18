Воронеж, 18 апреля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Не менее 17 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью над Воронежской областью. Об этом утром 18 апреля проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гусева, при падении обломков сбитых БПЛА выбило окна в двух частных домах, повреждения получили фасад одного дома, два автомобиля и газовая труба. Повреждение газопровода оперативно устранили.

Губернатор предупредил жителей региона о сохранении опасности атаки беспилотников ВСУ в области и призвал не приближаться к найденным аппаратам и их обломкам.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 апреля об отражении атаки БПЛА сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, беспилотники были уничтожены в Таганроге и Тарасовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ в последнее время наращивают удары по гражданским объектам в России. Так, 17 апреля в результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в ДНР погиб ребёнок.

В этот же день ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома.

С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.