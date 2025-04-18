Москва, 18 апреля, 2025, 06:15 — ИА Регнум. В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом утром 18 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее, 17 апреля, временные ограничения вводили аэропорты Грозного и Владикавказа. Менее чем через час ограничения сняли.

Вечером 16 апреля вводили ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.