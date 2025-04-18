Симферополь, 18 апреля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после почти двухчасового перерыва. Об этом 18 апреля сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

Most.life Крымский мост

Ограничения ввели в 02:26 мск, отменили в 04:14 мск. Таким образом, Крымский мост оставался закрытым для движения автотранспорта 1 час и 48 минут. О причинах ввода ограничений не сообщается.

Уточняется, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Крымском мосту ограничили движение автотранспорта. Граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как заявил кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, Германия готова поставить Украине ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, включая Крымский мост.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этих слов назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине. Представитель Кремля также отметил, что есть и некоторые другие страны, которые хотят не допустить мирного урегулирования ситуации.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Мерца нацистом за предложение ударить по Крымскому мосту и дал ему совет «подумать дважды».