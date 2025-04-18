Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Ночью в небе над Ростовской областью была отражена атака украинских БПЛА. Об этом утром 18 апреля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительным данным врио главы региона, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет, однако информация будет уточняться.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время наращивает удары по гражданским объектам России. Так, 17 апреля в результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в ДНР погиб ребёнок.

В этот же день ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. Атаке вражеских беспилотников подверглись сёла Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Красный Октябрь, Берёзовка, Байцуры и посёлок Красная Яруга. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома. Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при сбросе беспилотником взрывного устройства пострадал боец российского подразделения «Орлан».

Вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак ВСУ с использованием беспилотников в пяти населённых пунктах региона сгорели 18 жилых домов, а также были повреждены здание школы и социально-культурный объект. По его информации, жертв среди населения удалось избежать.

С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.