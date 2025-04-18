Москва, 18 апреля, 2025, 05:59 — ИА Регнум. Работающих россиян ожидает укороченный день в среду, 30 апреля. Это следует из производственного календаря за 2025 год, утвержденного правительством РФ.

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Так, в соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2025 году работники будут работать на один час меньше 30 апреля, а также 11 июня (накануне 1 мая — Дня труда и 12 июня — Дня России).

Таким образом, 1 мая — праздничный выходной, 2 мая — перенесённый выходной, 3 и 4 мая будут выходными днями, 8 мая — перенесённый выходной, 9 мая — День Победы, 10 и 11 мая будут выходными днями.

Как передавало ИА Регнум, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина сообщала, что в этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз.

В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.