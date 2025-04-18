Сана, 18 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Об этом 17 апреля сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

«Удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе», — уточняется в заявлении командования.

Как отмечает ведомство, порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта». В CENTCOM указали, что прибыль от продажи нефти напрямую используется для финансирования хуситов и поддержки их «террористических усилий».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.

13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Кроме того, утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.

Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов движения «Ансар Аллах».