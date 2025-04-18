США уничтожили порт Рас-Иса, принадлежавший йеменским хуситам
Сана, 18 апреля, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Об этом 17 апреля сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
«Удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, которые на протяжении более десяти лет использовались для финансирования террористических действий хуситов в регионе», — уточняется в заявлении командования.
Как отмечает ведомство, порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта». В CENTCOM указали, что прибыль от продажи нефти напрямую используется для финансирования хуситов и поддержки их «террористических усилий».
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи, в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.
13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Кроме того, утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.
Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов движения «Ансар Аллах».