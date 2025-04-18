Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Западные страны не выразили готовности оказать давление на Киев для соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом 17 апреля сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить (главу киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», — сказал Небензя журналистам.

Он отметил, что постпредство проинформирует Москву об этой позиции и она будет учтена. На данный момент новых указаний от президента РФ относительно статуса моратория не поступало.

Небензя также сообщил, что обсуждение прекращения огня на Украине на данном этапе считает нереалистичным. Он назвал консультации «самыми странными» за время своей работы, отметив, что выступали только он и представитель США, а другие участники молчали.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако после начала действия моратория ВСУ каждый день атакуют российские энергообъекты.

По состоянию на 15 апреля ВСУ около 100 раз нарушили мораторий.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт.