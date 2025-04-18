Вашингтон, 18 апреля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Экс-президент США Джозеф Байден после ухода с поста главы государства предлагает свои услуги в качестве спикера на мероприятиях. Об этом 17 апреля сообщает газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Утверждается, что за одно выступление Байден просит гонорар в 300 тысяч долларов, но слушать его находится мало желающих. Отмечается, что гонорар, который просит Байден, на 25% ниже 400 тысяч долларов, которые запрашивал за выступление другой экс-глава Белого дома Барак Обама, в 2017 году, покидая свой пост.

Как рассказал источник издания, неясно, готов ли кто-то обсуждать цену, предложенную Байденом. Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, с которым Байден заключил контракт после окончания срока президентства. Собеседник издания отметил, что у агентства наблюдаются «трудности с бронированием мероприятий», и он не находит эту ситуацию удивительной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Байден впервые публично выступил с речью после того, как покинул Белый дом. Выступление политика состоялось на конференции в Чикаго. Байден раскритиковал расовую несправедливость, а также политику администрации действующего американского лидера Дональда Трампа за нетерпимость к мигрантам и массовые увольнения госслужащих.

В начале февраля Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), специализирующимся на продвижении творческих личностей и звёзд спорта. В агентстве пояснили, что экс-глава Белого дома «только присматривается» к различного рода проектам.