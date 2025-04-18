Москва, 18 апреля, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и российский форвард Александр Овечкин забил гол в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», обновив свой рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

Овечкин увеличил количество своих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 897, установив новый личный рекорд. Ранее, 6 апреля, он забросил 895-ю шайбу в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), обойдя Уэйна Гретцки с его 894 голами. В ночь на 14 апреля Овечкин записал на свой счёт 896-й гол в домашнем матче против «Коламбуса» (1:4).

Игра с «Питтсбургом» стала для «Вашингтона» последней в текущем регулярном чемпионате.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю, обогнав по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Днем ранее во время матча, на котором Овечкин не присутствовал, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» всухую проиграли соперникам — клубу «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась со счетом 0:7. Спортивные эксперты назвали игру без Овечкина крупнейшим поражением клуба в сезоне.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем хоккеиста Александра Овечкина. В документе указано, что глава города приветствует празднование этого дня всеми жителями Вашингтона.