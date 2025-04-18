Неаполь, Италия, 18 апреля, 2025, 04:47 — ИА Регнум. При обрушении кабины фуникулёра на горе Фаито под городом Неаполем в Италии погибли четыре человека, один получил серьёзные ранения. Об этом 18 апреля сообщило агентство ANSA.

Ttc.com.ge Фуникулёр

Уточняется, что трос фуникулёра оборвался над заливом на высоте 1100 метров, когда в кабине находились четверо туристов и один человек из числа персонала. По предварительным данным, среди погибших — англичане и израильтянин (туристы), а также итальянец (сотрудник). Ещё девять туристов, которые находились в момент обрыва троса в другой кабине, зависшей над пропастью после ЧП, были спасены. Канатную дорогу закрыли.

Отмечается, что выжила женщина, её поиски после обрыва троса усложнялись облачностью и сильным туманом. Пострадавшую на вертолёте медслужбы отправили в больницу Ospedale del Mare в Неаполе.

Туристический объект проработал после открытия летнего сезона и до ЧП около 10 дней. Прокуратура города Торре-Аннунциата, где расположена канатная дорога, возбудила уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью и непредумышленном убийстве нескольких человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 января несколько десятков человек пострадали в результате падения кресельного подъёмника на горнолыжном курорте Астун в Испании. Подъёмник рухнул с высоты 15 метров, по меньшей мере 17 человек получили серьёзные травмы. Информация о погибших не поступала. Четырех лыжников доставили в больницу города Хака.

9 января 2024 года на горнолыжном курорте в австрийском Тироле четыре человека пострадали в результате падения кабины канатной дороги. Инцидент произошёл на курорте Хохотц. Причиной происшествия стало падение дерева на трос подъёмника.