Белгород, 18 апреля, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 18 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил глава региона, беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа.

«Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 в Белгороде. Грузовик, на котором ехал мужчина, полностью сгорел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области. Атаке вражеских беспилотников подверглись сёла Муром, Белянка, Мокрая Орловка, Волчья Александровка, Николаевка, Красный Октябрь, Берёзовка, Байцуры и посёлок Красная Яруга. В результате атаки получили повреждения жилые и нежилые здания, автомобили, сельхозпредприятие. Кроме того, повреждена линия электропередачи и пробита газовая труба возле частного дома.

Позднее глава Белгородской области Гладков сообщил, что при сбросе беспилотником взрывного устройства пострадал боец российского подразделения «Орлан».

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, по два дрона — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московской областью.

Утром 14 апреля губернатор Белгородской области Гладков проинформировал о том, что ВСУ за сутки атаковали регион более 80 беспилотниками. Больше всего атак — 27 БПЛА — зафиксировано в Шебекино. Из них 26 были сбиты и подавлены средствами РЭБ. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого Украина формально считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.