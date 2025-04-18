Сана, 18 апреля, 2025, 03:48 — ИА Регнум. В результате ударов США по порту Рас Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 получили ранения. Об этом 17 апреля заявила представитель министерства здравоохранения радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Аниса Аласбахи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тринадцать… сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта», — приводит Agence France-Press (AFP) слова Аласбахи.

В свою очередь Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары по источникам топлива, поддерживающим связанную с Ираном террористическую группировку хуситов. По заявлению командования, целью ударов было лишить хуситов «незаконных доходов», которые более десяти лет использовались для финансирования их террористической деятельности в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Кроме того, утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.

хуситы 4 апреля нанесли очередной удар по американскому авианосцу Harry Truman и другим кораблям Военно-морских сил США в акватории Красного моря. Позднее, 6 апреля, движение «Ансар Аллах» вновь атаковало Harry Truman и его корабли сопровождения. В этот же день американский телеканал CNN со ссылкой на источники объявил о подготовке сухопутной операции против хуситов в Йемене, которая может быть поддержана Саудовской Аравией и США.

С 15 марта американская армия начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов «Ансар Аллах».