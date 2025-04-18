Симферополь, 18 апреля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Движение автотранспорта временно прекращено по Крымскому мосту. Об этом 18 апреля сообщается в Telegram-канале, посвящённом ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

Информация о приостановке движения автотранспорта по мосту опубликована в 02:26 мск. Таким образом, пауза длится уже более часа. Причина ввода ограничений не уточняется.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, Германия готова поставить Украине ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, включая Крымский мост.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Мерца нацистом за предложение ударить по Крымскому мосту и дал ему совет «подумать дважды».