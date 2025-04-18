Донецк, 18 апреля, 2025, 03:25 — ИА Регнум. В результате атаки украинского БПЛА на поселок Володарское в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб ребёнок. Об этом в ночь на 18 апреля сообщили в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 17 апреля по состоянию на 23:45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Володарское (Володарский муниципальный округ): в результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — говорится в Telegram-канале управления.

В Горловке (Никитовский район) в 23:05 БПЛА-камикадзе атаковал многоквартирный жилой дом по проспекту Ленина, причинив разрушения.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать, ведётся уточнение данных, отметили в управлении.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время наращивает удары по гражданской инфраструктуре России. Вечером 16 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак ВСУ с использованием беспилотников в пяти населённых пунктах региона сгорели 18 жилых домов, а также были повреждены здание школы и социально-культурный объект. По его информации, жертв среди населения удалось избежать.

В этот же день российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. Отмечалось, что в результате атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры города, предварительно, нет.

С 2014 года киевский режим проводит действия, приводящие к гибели мирных жителей, включая тех, кого Украина официально считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с 2014 года в результате агрессии Киева погибли свыше 6,5 тыс. человек, а около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.