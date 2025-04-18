Вашингтон, 18 апреля, 2025, 03:19 — ИА Регнум. США начнут поэтапный вывод нескольких сотен военнослужащих из северо-восточной части Сирии, численность американских военных в этой стране может сократиться до 500 человек. Об этом 17 апреля сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

«Через 60 дней американское командование рассмотрит вопрос о необходимости дополнительных сокращений. Было рекомендовано оставить в Сирии не менее 500 американских военных», — уточняется в публикации.

Как утверждают источники издания, на первом этапе сокращений количество военнослужащих уменьшили примерно с 2 тысяч до 1,4 тысячи человек. Также американские военные приняли решение о закрытии трёх из восьми небольших оперативных баз на северо-востоке Сирии.

При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп со скепсисом отнёсся к сохранению любого количества личного состава американских войск в стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в феврале Пентагон, в ведомстве занимаются разработкой плана полного вывода всех американских войск из Сирии за 30, 60 или 90 дней.

В декабре Трамп говорил о том, что жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Он заявил, что отказывается участвовать в поддержке этой страны.

Россия помогала властям Сирии бороться с террористическими группировками, обязавшись оказывать поддержку, пока боевые действия ведёт армия республики. Президент РФ Владимир Путин в 2015 году отметил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир.

Позже, 29 января, новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.