Вашингтон, 18 апреля, 2025, 02:51 — ИА Регнум. Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине с воодушевлением отреагировали на предложенные Вашингтоном контуры по возможному соглашению о мире. Об этом 17 апреля заявили в Госдепартаменте США.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепа США

«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства США.

Вместе с этим там добавили, что глава ведомства Марко Рубио передал главе МИД РФ Сергею Лаврову то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и европейским союзникам в Париже, о том, что президент США Дональд Трамп стремится к завершению военного конфликта на Украине, в связи с чем Вашингтон представил всем сторонам контуры прочного и длительного мира.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля во время визита во Францию Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа принял президент Эммануэль Макрон. Также американская делегация провела встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником британского премьера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

В Елисейском дворце назвали встречу «конструктивной и способствующей сближению позиций сторон».

В свою очередь в МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.