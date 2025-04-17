Москва, 18 апреля, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Собаки национальной северокорейской породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют. Об этом рассказал 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин

«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — ответил представитель Кремля на вопрос о судьбе питомцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан в июне прошлого года, когда президент РФ находился с государственным визитом в Пхеньяне. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан для защиты от волков и тигров.

Как уточнил Песков, Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок российский лидер принял с признательностью, добавил представитель Кремля.

Кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, что собаки породы пхунсан являются национальным достоянием КНДР и довольно редки. По словам эксперта, встретить заводчиков этой породы в других странах практически невозможно, поскольку их не разрешено вывозить. Он добавил, что с этими собаками охотятся на крупного зверя. Считается, что такие собаки очень верны хозяину и агрессивны к тем, кто нарушает границы их жизненного пространства.