Вашингтон, 18 апреля, 2025, 02:10 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс опровергла утверждения об отклонении Россией предложения президента Дональда Трампа о перемирии на Украине, заявив, что таких данных нет.

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На пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о якобы отказе России от предложения США, Брюс уточнила, что не согласна с подобной формулировкой.

«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — ответила журналистам Брюс на заявление о том, что Россия якобы отвергла предложение по перемирию.

Она добавила, что госсекретарь Марко Рубио вместе со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом находятся в Париже, где оценивают готовность России к прекращению огня на Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

17 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе пока нереалистично. Он добавил, что принятие документа Совбеза ООН в поддержку возможного прекращения огня будет зависеть от условий перемирия.

До этого, 18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности. Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако после начала действия моратория ВСУ каждый день атакуют российские энергообъекты.

По состоянию на 15 апреля ВСУ около 100 раз нарушили мораторий. При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт.